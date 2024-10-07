Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir’de son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Kepsut ve Edremit ilçelerinde 3 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, bu operasyonlarda, 16'sı Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.
Bu kişiler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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