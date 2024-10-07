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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:55
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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’de son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Kepsut ve Edremit ilçelerinde 3 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu operasyonlarda, 16'sı Afganistan, 2'si Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

        Bu kişiler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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