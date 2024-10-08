Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelileri S.T. (48), İ.C. (46), G.E.T. (23) ve F.G'nin (37) ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Söz konusu iki otomobilin de muhafazaya alındığı operasyonda yakalanan 17 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçedeki şüpheli iki otomobile operasyon gerçekleştirdi.

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