Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçedeki şüpheli iki otomobile operasyon gerçekleştirdi.
Araçlarda yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, 17 can yeleği, 5 el pompası, 39 litre benzin, 4 bot tahtası ele geçirildi.
Söz konusu iki otomobilin de muhafazaya alındığı operasyonda yakalanan 17 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelileri S.T. (48), İ.C. (46), G.E.T. (23) ve F.G'nin (37) ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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