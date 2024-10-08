Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 18 Ekim'de başlayacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından Büyükşehir, Edremit ve Havran belediyelerinin katkılarıyla 18-20 Ekim'de "Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali" (Fest Olive Edremit) yapılacak.

Güre sahilindeki bir kafede gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kazdağları'nın bereketli topraklarıyla Ege'nin maviliklerinin buluştuğu ilçede zeytinyağına adanmış bir festival düzenleyeceklerini söyledi.

Fest Olive Edremit'te hasat etkinliği de yapılacağını belirten Çetin, şu bilgileri verdi:

"Asıl temamız; zeytinyağının tadımı. Çünkü zeytinyağı çok kıymetli, müstesna bir ürün. Zeytinyağı ağaçtan alınıyor ve içinde hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan sofralarımıza geliyor. Bu süreçte zeytinyağının sağlıklı koşullarda korunması, şişelenmesi, karakteristik özelliklerini kaybetmemesi adına proseslerinin tamamlanması vatandaşlarımızın karşısına çıkması için önemli aşamalar var. Bu aşamaları doğru geçmesi gerekiyor. Biz de bunları zeytinyağını bir şekilde tadarak anlayabiliyoruz."

Çetin, yaklaşık 50 standın kurulacağı festivale coğrafi işareti Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Edremit zeytinyağı ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytin üretimi yapan Edremit ve Havran'daki ve zeytinyağı firmalarının katılacağını bildirdi.