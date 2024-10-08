Gönen'de 515 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sahte zeytinyağı sattıkları belirlenen kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayından bu yana devam eden denetimler kapsamında pazar alanları ve bazı işletmelerde hileli zeytinyağı satışlarının engellenmesi için denetimler yapıldı.

Sahte olduğu belirlenen 515 litre zeytinyağına el konulan denetimlerde, bu ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere toplam 314 bin 904 lira ceza kesildi.

Denetimlerin sıkılaştırılarak devam edeceğini, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür faaliyetlerin önlenmesi için kararlı adımlar atılacağını belirten yetkililer, tüketicilerden sahte ürünlere karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmelerini istedi.