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        Balıkesir'de 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:30
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        Balıkesir'de 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Jandarma ekipleri, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen karışımın zeytinyağıymış gibi piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

        İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilogram bal ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, yaptığı açıklamada, tüketicilerin taklit ve tağşiş ürünleri anlamasının çok güç olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının önemli mücadele verdiğini anlatan Kıvrak, "Tüketiciler özellikle plastik boya kokan ürünlerin içerisinde mutlaka başka bir şey olduğunu düşünsünler. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmak önemli. Kara yolu kenarlarından veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde taklit ve tağşiş ürün satın alma ihtimali yükseliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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