Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ayrıca, yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, makilik alan ile zeytin ağaçları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Erdek ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 2 amfibi uçak ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi.

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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