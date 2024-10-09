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        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:23
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        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgar sebebiyle büyüyen yangın, çevredeki zeytinliklere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Erdek ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 2 amfibi uçak ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, makilik alan ile zeytin ağaçları zarar gördü.

        Ayrıca, yangın nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından adalara tekrar enerji sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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