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        Balıkesir'de bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:53
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        Balıkesir'de bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 07-13 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde toplam 2 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 23 Suriye ve 1 Gambia uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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