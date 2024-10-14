Balıkesir'de bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 07-13 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde toplam 2 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 23 Suriye ve 1 Gambia uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.