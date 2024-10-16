Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Meslekten ihraç edilen milli eğitim personeli olduğu öğrenilen bu hükümlü de cezasının infazı için cezaevine konuldu.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Ç'yi (53) ise kimlik kontrolünde yakalayıp hakkında işlem başlattı.

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