Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangını diğer katlara sıçramadan söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Levent Mahallesi Mercan Sokağı'ndaki bir sitede, apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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