Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Levent Mahallesi Mercan Sokağı'ndaki bir sitede, apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangını diğer katlara sıçramadan söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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