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        Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:40
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        Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Levent Mahallesi Mercan Sokağı'ndaki bir sitede, apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangını diğer katlara sıçramadan söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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