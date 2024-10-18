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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

        Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:38
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
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        Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 4 günde 35 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 100,58 gram sentetik uyuşturucu, 135,05 gram esrar, 122 adet sentetik ecza hap, 25 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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