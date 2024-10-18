Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 4 günde 35 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 100,58 gram sentetik uyuşturucu, 135,05 gram esrar, 122 adet sentetik ecza hap, 25 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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