Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 100,58 gram sentetik uyuşturucu, 135,05 gram esrar, 122 adet sentetik ecza hap, 25 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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