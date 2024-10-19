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        Balıkesir, İran'da Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

        Balıkesir Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, İran'ın Tebriz kentinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:56
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        Balıkesir, İran'da Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
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        Balıkesir Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, İran'ın Tebriz kentinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda stant açıldı.

        Tebriz'de 16-19 Ekim'deki fuarda Balıkesir standına İranlı turizm acenteleri ve diğer ülkelerden gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

        Standı ziyaret eden Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Balıkesir'i İran’daki turizm fuarında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, fuara Türkiye'den katılımların, iki ülke arasında ekonomik, turistik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aytekin Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Tebriz Uluslararası Turizm Fuarı'na Balıkesir'i ve doğasını her yönüyle tanıtmak amacıyla geldiklerini bildirdi.

        Amaçlarının Balıkesir'i gerek Tebriz gerekse İran'da tanıtmak olduğunu aktaran Yılmaz, "Baktık ki buraya gelmeden önce İranlılar Trabzon'a geliyorlar doğayı seviyorlar, Antalya'ya geliyorlar denizi seviyorlar, Van'a geliyorlar alışveriş seviyorlar. Biz de dedik ki 'Balıkesir'de bunların hepsi var. Doğa, kültür, deniz hepsi var.' Balıkesir'imizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini, turizmini Tebriz'e ve İran'a tanıtmak için buradayız." ifadesini kullandı.

        Tanıtım amacıyla İran'a gelmekten ve burada gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden Yılmaz, İran ile Türkiye arasında turizmde bir kapı araladıklarını belirtti.

        İran Turizm ve Kültür Bakanı Seyed Reza Salehı Amırı ve Tebriz Valisi Bahram Sarmast da Balıkesir standını ziyaret ederek, kent ve bölge hakkında detaylı bilgi aldı.

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