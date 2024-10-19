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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:54
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 45 Yasin Yağız Dilek), Mulumba, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), İbrahim Kaya (Dk. 81 Poulinho), Nomel, Paixao (Dk. 90+6 Diakhaby)

        Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Berkay Tolga Dabanlı, Camacho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Wesley, Johnson (Dk. 77 Dovedan), Doh (Dk. 58 Paoletti), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya, Lamkel

        Gol: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Djilobodji, Dk. 31 Wesley, Dk. 36 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 75 Johnson, Dk. 79 Camacho, Dk. 90+5 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mulumba, Dk. 90+5 Hikmet Çitfçi (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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