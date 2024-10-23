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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmenle onların kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:07
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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmenle onların kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Araçlarda bulunan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçmalarına yardım eden S.T. (57) ve Ç.N. (54) gözaltına alındı.

        Göçmenlerin içinde bulunduğu iki araca ise el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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