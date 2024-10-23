Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmenlerin içinde bulunduğu iki araca ise el konuldu.

Araçlarda bulunan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçmalarına yardım eden S.T. (57) ve Ç.N. (54) gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmenle onların kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.