Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Tekne ve gırgırlarla palamut avlamaya devam ettiklerini belirten Çakıroğlu, "Halkımızı protein deposu olan palamut almaya davet ediyorum. Palamudun tanesi şu an 1 kilonun üzerinde geliyor, tanesini 150 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Teknelerle kente getirilen palamutlar buzlanarak İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da gönderildi.

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