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        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:45
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        Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, A.K. (42) idaresindeki 10 TJ 253 plakalı hafif ticari araç, Hasanbey Mahallesi'nde Kamil Doğan'ın (74) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Doğan'ın cenazesi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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