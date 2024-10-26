Burhaniye ilçesinde üniversite öğrenci kulüpleri tanıtım günü gerçekleştirdi

Etkinlik sonunda kulüpler yeni üyeleri için kayıt yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkoloji Kulübü tarafından katılımcılara siyah kurdeleler verildi.

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