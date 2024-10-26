Burhaniye ilçesinde üniversite öğrenci kulüpleri tanıtım günü gerçekleştirdi
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen öğrenci kulüpleri tanıtım günü gerçekleştirildi.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen öğrenci kulüpleri tanıtım günü gerçekleştirildi.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan ve kulüplerin danışman hocaları etkinlik boyunca kulüplerle ilgilendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkoloji Kulübü tarafından katılımcılara siyah kurdeleler verildi.
Etkinlik sonunda kulüpler yeni üyeleri için kayıt yaptı.
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