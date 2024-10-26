Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 94 ekip ve 396 personelin katılımıyla asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Denetimlerde 2 bin 913 kişi sorgulandı, 286 umuma açık yer denetlendi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ise esrar, 13 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.