Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonra erdi

Tren Garı önünden başlayıp Atatürk Anıtı’na kadar devam eden Cumhuriyet Korteji ve fener alayına katılan vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağının arkasında yürüdü.

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