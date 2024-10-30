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        Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs ile panelvanın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde yolun sağ şeridinde duran zeytin işçilerinin bulunduğu minibüse panelvan aracın arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:00
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        Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs ile panelvanın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde yolun sağ şeridinde duran zeytin işçilerinin bulunduğu minibüse panelvan aracın arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

        Ömer Yılmaz yönetimindeki 10 APF 647 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs Ayrancı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağ şeridinde durdu.

        Bu sırada aynı yönde ilerleyen Bilgehan Koç'un kullandığı 45 AHD 045 plakalı panelvan araç minibüse arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle zeytinlik alana savrulan minibüs, şarampole düştü. Kazada, panelvanın sürücüsü Bilgehan Koç ile birlikte her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havran, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan Adnan Özmen'in (50) Edremit Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü Ömer Yılmaz gözaltına alınırken, yaralanan panelvan sürücüsü Bilgehan Koç'un da jandarma gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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