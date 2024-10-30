Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüs ile panelvanın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle zeytinlik alana savrulan minibüs, şarampole düştü. Kazada, panelvanın sürücüsü Bilgehan Koç ile birlikte her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Ömer Yılmaz yönetimindeki 10 APF 647 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs Ayrancı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağ şeridinde durdu.

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