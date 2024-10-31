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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:09
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 86 ekip ve 374 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 350 kişi sorgulanırken, 268 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 56 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 14 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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