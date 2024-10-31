Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 86 ekip ve 374 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 350 kişi sorgulanırken, 268 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.