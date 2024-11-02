Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'de okul açılışına katıldı.

        Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'ne katılmak üzere Balıkesir'e gelen Hisarcıklıoğlu, Edremit'te TOBB tarafından yaptırılan Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yaptı.

        Daha sonra Edremit Ticaret Odası'nda gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, eğitime yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "81 ilimizde okullarımızı tamamladık. Şimdi ilçelerimiz de başladık. 162 ilçede okullarımızın neredeyse büyük bir çoğunluğunun açılışlarını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!

        Benzer Haberler

        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı
        Balıkesir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Balıkesir'de çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" kapsamında i...
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" kapsamında i...
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" başladı
        Balıkesir'de "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" başladı