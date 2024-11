Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den açıklama:

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Hep daha iyiye giden bir takım yaratmak için çaba harcıyoruz.” dedi.

Gürsel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun sosyal tesisleri Bandırma’ya yakışır şekilde tamamladığını belirtti.

"Öncelikli hedefimiz, istikrarlı şekilde hep daha iyiyi yakalamak, iyi futbol oynamak, oyunumuzu sürekli geliştirmektir.” diyen Gürsel, ligde geçen hafta deplasmanda Adanaspor’u 1-0 yenerek 3 puanla dönmelerinin önemini vurguladı. Gürsel, "Rakibimiz, maça yeni teknik sorumlu ve affedilen oyuncularıyla büyük motivasyonla çıktı. Çok iyi mücadele ederek 3 puanla dönmeyi başardık. Adanaspor, tüm rakipleri için çok tehlikeli bir takım olacaktır." dedi.

Bandırma’da pazar günü oynayacakları Boluspor maçının da zor geçeceğini ancak kazanarak "çıkışlarını" sürdürmek istediklerini anlatan bordo-beyazlı takımın teknik sorumlusu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Boluspor da son haftalarda çıkışa geçen bir takım. Bandırma'ya moralli gelecekler. Her maç ve her puan önemli. Biz lige maç maç bakıyoruz. Her maça aynı önemi veriyoruz. Fark edilen ve iyi futbol oynayan bir takım olmak amacındayız. Boluspor maçını da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Her maçta yanımızda olan seyircimizin, bu maçta da oyuncularımıza yine destek ve sinerji vereceğine inanıyorum."