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        Balıkesir'de alıkoyma ve işkence şüphelisi 4 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıskançlık meselesi nedeniyle alıkoydukları kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:50
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        Balıkesir'de alıkoyma ve işkence şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıskançlık meselesi nedeniyle alıkoydukları kişiye işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, G.E. (33) adlı kadın, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde N.K. (17), E.U. (22) ve G.D. (27) tarafından, erkek arkadaşlarıyla birlikte olduğu öne sürülerek alıkonulup darbedildi.

        Evden kaçan G.E'nin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, söz konusu 3 kadının yanı sıra onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşları C.Ü'yü (30) gözaltına aldı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan N.K, E.U, G.D. ve C.Ü, adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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