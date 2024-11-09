İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili yasa tasarısının yakın zamanda TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini belirterek, "Genel Kurulda inşallah yasalaşırsa artık ruhsatsız silah taşıyan yakalanırsa hapisle ilgili bir sonuca katlanmak durumunda kalacak." dedi.

Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in her zaman "huzurun ve güvenin başkenti" olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını dile getiren Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla yola devam ettiklerini vurguladı.

Yerlikaya, Balıkesir'in huzuru için yapılan çalışmaları paylaşarak, "1 Ocak-31 Ekim tarihlerini 2023'ün aynı tarihleriyle kıyasladığımız zaman Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 3,6 azalma olmuştur. Balıkesir'de ise bu azalma 6,1 olmuştur. Bizim birinci görevimiz önleyicilik, daha sonra yakalamak, daha sonra adalete teslim etmek." diye konuştu. Türkiye genelinde aynı dönemde 5 hırsızlık türünde ortalama olay sayısının yüzde 48 düştüğünü bildiren Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 81,3'e yükseldiğini aktardı.

Ruhsatsız silahla ilgili rakamlara değinen Yerlikaya, "İki gün önce İçişleri Komisyonumuzda İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yasa tasarısı kabul edildi. Yakın zaman içinde Genel Kurula gelecek ve orada ruhsatsız silahlarla ilgili tasarımız var. Genel Kurulda inşallah yasalaşırsa artık ruhsatsız silah taşıyan yakalanırsa hapisle ilgili bir sonuca katlanmak durumunda kalacak." değerlendirmesini yaptı. - "Gözlerimiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin üzerindedir" Vatandaşın iradesi, devletin gücünden başka bir güç tanımadıklarını dile getiren Yerlikaya, terörle ilgili Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 587 şüphelinin tutuklandığını anlattı. Düzensiz göçle mücadeleye değinen Yerlikaya, şöyle devam etti: "Geldiğimiz günden beri bununla mücadele ediyoruz. Bunlara en büyük imkan sağlayan göçmen kaçakçılığı organizatörleridir. Hep gözlerimiz onların üzerindedir. Balıkesir'de yılın ilk 10 ayında 96 operasyonda 67 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 28 adli kontrol. Ülke genelinde bu kabine döneminde tutuklanan göçmen kaçakçılığı organizatörü 6 bini geçti. Buradan meydan okuyorum: Halen bu işi yapmaya cesareti olanlar varsa daha önce cezaevine gönderdiğimiz 6 bin arkadaşlarına kavuşmaları yakındır. Açık söylüyorum."

Yerlikaya, bugüne kadar mobil araçlarla yapılan kontroller hakkında şu bilgileri paylaştı: "Mobil göç noktasındaki yapmış olduğumuz 2 milyon 30 bin uygulamanın ilk 4 ayında araca getirip parmak izi ve kimlik kontrolü yaptığımız yabancıların yüzde 74'ü düzensiz göçmen çıkıyordu. Son 4 ayda bu rakam yüzde 2,8 oldu. Mobil göç noktası araçlarımız düzensiz göçle mücadelemizde bize üstünlük sağlıyor. Biz, düzensiz göçle mücadelemizi insani ve vicdani olarak, medeniyet değerlerimizin bize miras bıraktığı tarzda uyguluyoruz ama kamu güvenliğimizden de asla tavizsiz olduğumuzu herkese gösteriyoruz."

Kaçakçılık operasyonlarına ilişkin Balıkesir'deki rakamları da açıklayan Yerlikaya, il genelinde tefecilikle ilgili 10 operasyon gerçekleştirildiğini, siber suçlarla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin yaka kamerası kullanımına dair bilgileri aktaran Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de denizde sahil güvenlik, karada jandarma ve emniyette yaka kameralarımız olacak. Vatandaşımızla olan muhaberatımızın tamamını geriye dönük 30 gün kayıt altına alacağız." ifadesini kullandı.