Balıkesir'de çalıştığı inşaattan düşen kişi öldü

Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti.

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