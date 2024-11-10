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        Balıkesir'de çalıştığı inşaattan düşen kişi öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:35
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        Balıkesir'de çalıştığı inşaattan düşen kişi öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın (78) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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