Balıkesir'de aranan 58 şüpheli yakalandı

Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, 127 adet sentetik ecza, 20,98 gram esrar, 7,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 0,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Kasım'da şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.

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