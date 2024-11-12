Balıkesir'de aranan 58 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.
Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Kasım'da şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.
Ekipler, 9 bin 382 kişinin bilgilerini sorgulayarak, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, 127 adet sentetik ecza, 20,98 gram esrar, 7,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 0,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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