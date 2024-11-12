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        Balıkesir'de aranan 58 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:55
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        Balıkesir'de aranan 58 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında bir haftalık süreçte çeşitli suçlardan aranan 58 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Kasım'da şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulamalar yapıldı.

        Ekipler, 9 bin 382 kişinin bilgilerini sorgulayarak, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, 127 adet sentetik ecza, 20,98 gram esrar, 7,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 0,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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