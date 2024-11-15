Balıkesir'de yerel medya mensuplarına dron kullanım eğitimi verdi

Teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlayan katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA 1 ticari pilot sertifikasına sahip oldu.

Güven, Yeni Medya Teknikleri Eğitimlerinin yanı sıra medya mensuplarına yönelik birçok etkinliği daha hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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