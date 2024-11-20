Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekipleri, Ayvalık ilçesinde 2 araca yönelik yaptıkları operasyonda ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerle birlikte insan taciri oldukları şüphesiyle İ.A. (39) ve M.D. (27) gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL’ye de el konuldu.

        İ.A. ve M.D. isimli insan kaçakçılığı zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        Buzdolabındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' buldu
        Buzdolabındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Fırtına' buldu
        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi
        Balıkesir'de buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi
        Balıkesir'de sosyal güvenlikte "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" başladı
        Balıkesir'de sosyal güvenlikte "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" başladı
        İsrail'in saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Abusalama...
        İsrail'in saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Abusalama...
        Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında 20 bin ton rekolte bekl...
        Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında 20 bin ton rekolte bekl...