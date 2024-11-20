Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Operasyonda, göçmenlerle birlikte insan taciri oldukları şüphesiyle İ.A. (39) ve M.D. (27) gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL’ye de el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekipleri, Ayvalık ilçesinde 2 araca yönelik yaptıkları operasyonda ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

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