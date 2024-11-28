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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:17
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        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Ayvalık’ın Altınova Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 Filistin, 4 Mısır, 3 Sudan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.

        Yakalanan insan kaçakçısı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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