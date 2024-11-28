Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 Filistin, 4 Mısır, 3 Sudan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.
Yakalanan insan kaçakçısı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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