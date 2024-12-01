Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de alkollü bisiklet kullanan kişiye cezai işlem uygulandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de alkollü bisiklet kullanan kişiye cezai işlem uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan asayiş ve trafik kontrol uygulamasında bisiklet sürücüsü E.A. yapılan alkol testinde 1,20 promil alkollü çıktı.

        Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yoluna yaya olarak devam etti.

        Olayla ilgili emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı
        Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu tamamlandı
        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
        Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 85'inci yılında memleketi...
        Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 85'inci yılında memleketi...
        Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 2-0
        Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: 2-0
        Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı
        Kazdağları'nda 8. Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli