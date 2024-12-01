Balıkesir'de alkollü bisiklet kullanan kişiye cezai işlem uygulandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan asayiş ve trafik kontrol uygulamasında bisiklet sürücüsü E.A. yapılan alkol testinde 1,20 promil alkollü çıktı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yoluna yaya olarak devam etti.

Olayla ilgili emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.