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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:38
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 12 parça halinde 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 cam aparat ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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