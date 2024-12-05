Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 parça halinde 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 cam aparat ele geçirildi.

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