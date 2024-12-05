Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 12 parça halinde 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 cam aparat ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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