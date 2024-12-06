Balıkesir'in köklü peynir fabrikası, yeni yatırımcısıyla 6 ülkeye ihracata başladı

SİNAN BALCIKOCA - Süt ve süt ürünleri alanında Türkiye'nin en eski markalarından Yörsan, iflasının ardından el değiştirme sürecinin tamamlanmasıyla ülkenin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1984'te faaliyetine başlayan ve Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikası olarak bilinen, bölge istihdamına doğrudan ve dolaylı ciddi katkısı bulunan firmanın 2020'de iflasını açıkladıktan sonra kapanmasıyla yüzlerce çalışanı işsiz kaldı.

Türkiye'nin dört bir yanına günlük işlenen 320 ton süt ürünlerini gönderen 1000 ton kapasiteli işletmenin Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkmenistan'a ihracata başlaması markaya dış ülkelerden talebi artırdı. Bu yılı 800 bin dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan firma, 2025 yılında ise 4 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Matlı Şirketler Grubu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, AA muhabirine, Yörsan'ın, temelleri 60 yıl öncesine dayanan bir Anadolu hikayesi olduğunu söyledi.

Yörsan'ın yabancı grubun satın alma sürecinin ardından çöküş yaşadığını ve iflas ettiğini anımsatan Matlı, "Bizim de kökenimizde tarım ve hayvancılık vardı. O bölgenin de çocuğu olmamız vesilesiyle Allah bize bunu nasip etti. Yörsan'ı bünyemize katarak kendi sevdiğimiz gıda sektöründe ekosistemi tamamladık. Susurluk ve bölge ekonomisini yeniden canlandırmaya başladık." diye konuştu.

"6 ay sonra istihdam sayısı 1000'in üzerine çıkacak. Günlük 320 ton süt işleniyor. Kısa sürede 1,5 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Yörsan, çalışanın güldüğü, üreticinin güldüğü, öz güvenimizin tekrar olduğu, Matlı ailesi için bir gurur abidesi haline geldi. İhracatımız da başladı. 6 ülkeye ihracat var, yakında ABD'ye de başlıyoruz. Bölgeye has olan ürünleri yakın ve uzak coğrafya ile birleştireceğiz. Yörsan, peynirle beraber ilklerin fabrikasıdır. Ev tipi yoğurtta, Susurluk ayranında, Mihaliç peynirinde ilklerin fabrikasıdır. "

Matlı, 2 kişiyle yeniden başladıkları hikayede şu an 500'ün üzerinde çalışanlarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

- "Gıdanın milli oranda gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz"

Yörsan'ın yeniden tarih yazacağını anlatan Matlı, "Bizim için zorlukları oldu ama akşam başımızı yastığa koyduğumuzda ülke ekonomisine fayda sağlamanın mutluluğu bizim için hepsinden kıymetli." dedi.

Matlı, sözleşmeli üretimin önemli olduğunu vurgulayarak, "2 büyük çiftliğimiz var. Kendi personelimizi eğitiyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlara eğitim veriyoruz. Bu ekosistemin içinde damızlık merkezlerimizle üreticilerin daha verimli hayvanla, maliyetleri artırmadan para kazanmasının altyapısını oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.