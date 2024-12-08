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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı

        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:45
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı
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        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 83 ekip ve 308 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik toplumsal huzura yönelik asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 1862 kişi sorgulanırken, 236 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13 sentetik ecza maddesi ve 3 gram sentetik uyuşturucu madde, 30 sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 113 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken 33 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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