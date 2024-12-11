Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.D. idaresindeki 06 BJH 899 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle zeminin kayganlaştığı Ülkü Yolu'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.

        Sürücü H.D. ve aynı araçtaki E.K'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Edremit Devlet Hastanesi'ne H.D. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü
        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü
        Balıkesir'de Konakpınar Gençlik Merkezi oryantiring sporcuları için kamp al...
        Balıkesir'de Konakpınar Gençlik Merkezi oryantiring sporcuları için kamp al...
        Balıkesir'de polis, cinayet hükümlüsünü motosikletli kurye gibi davranarak...
        Balıkesir'de polis, cinayet hükümlüsünü motosikletli kurye gibi davranarak...
        Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
        Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
        Balıkesir'de park halindeki otomobil yandı
        Balıkesir'de park halindeki otomobil yandı
        Erdek'te metruk ev yandı
        Erdek'te metruk ev yandı