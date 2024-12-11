Edremit'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Edremit Devlet Hastanesi'ne H.D. ve E.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü H.D. ve aynı araçtaki E.K'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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