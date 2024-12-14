Balıkesir'deki huzur ve güven uygulamasında 9 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 831 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı gözaltına alındı.
Uygulamada, 530 sentetik uyuşturucu hap ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ayrıca, 2 bin 115 araç denetlendi, 22 sürücüye toplam 111 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.
Evrakları eksik olan 2 araç ise trafikten menedildi.
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