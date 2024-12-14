Balıkesir'deki huzur ve güven uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 831 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı gözaltına alındı.