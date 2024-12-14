Edremit'in eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç vefat etti
Balıkesir'in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
İlçede 1999-2004 ve 2009- 2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tuncay Kılıç'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.
Tuncay Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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