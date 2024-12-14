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        Edremit'in eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç vefat etti

        Balıkesir'in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:19
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        Edremit'in eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç vefat etti
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        Balıkesir'in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

        İlçede 1999-2004 ve 2009- 2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tuncay Kılıç'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

        Tuncay Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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