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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:42
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Gönen, Manyas, Karesi ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 14 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1825 gram kubar esrar, 125 gram skunk, 43 gram metamfetamin, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram kenevir tohumu, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 bin 209 paket sigara, 32 litre sahte alkol, 30 adet sigara ağızlığı, 2 adet dijital material (cep telefonu) ve 2 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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