Balıkesir'de balkondan düşen kişi öldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göjre Berker Topçu (28), Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evlerinin balkonundan yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topçu kurtarılamadı.
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