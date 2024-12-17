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        Balıkesir'de balkondan düşen kişi öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:40
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        Balıkesir'de balkondan düşen kişi öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göjre Berker Topçu (28), Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evlerinin balkonundan yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topçu kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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