Sındırgı'da kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirildi

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınların kansere karşı erken teşhisle hayata tutunması için önemli bir adım attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Mobil Sağlık Tırında, 30-70 yaş aralığındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Sındırgı Belediyesi'nin lojistik desteğiyle hayata geçen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlığı ve tüm kamu kurumlarının da destek verdiği proje, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara ulaşmayı hedefledi.

İlçe sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen yaş grupları, mahalle muhtarları ve aile hekimlerinin işbirliği ile kırsal mahalle programlamaları yapıldı.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda yaşadıkları zorlukları aştıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Yurt, projenin önemini vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kanser taramalarımıza devam etmekteyiz. 75 mahallenin tamamına ulaştık ve bin hastamıza kanser taraması gerçekleştirdik. Erken tanı hayat kurtarır" dedi. Yurt, projenin başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.