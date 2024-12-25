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        Balıkesir'de debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda sürüklenen araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda akıntıya kapılan araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:16
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        Balıkesir'de debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda sürüklenen araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda akıntıya kapılan araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Cüneyt Mahallesi'nden geçen Cüneyt Çayı'nın debisi yoğun yağışın etkisiyle yükseldi. Bu sırada S.A. idaresindeki 10 UL 656 plakalı otomobil çayın daha önce sığ olan bölümünden geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.A. ile araçta bulunan İ.H.K. kurtarıldı.

        Ambulansla Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Cüneyt Çayı'ndaki araç da ekipler tarafından çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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