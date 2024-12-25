Balıkesir'de debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda sürüklenen araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Cüneyt Çayı'ndaki araç da ekipler tarafından çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.A. ile araçta bulunan İ.H.K. kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cüneyt Mahallesi'nden geçen Cüneyt Çayı'nın debisi yoğun yağışın etkisiyle yükseldi. Bu sırada S.A. idaresindeki 10 UL 656 plakalı otomobil çayın daha önce sığ olan bölümünden geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı.

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