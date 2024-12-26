Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Tuğba Sert'in cenazesi defnedildi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı milletvekilleri de katıldı.

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