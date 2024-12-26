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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Tuğba Sert'in cenazesi defnedildi

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:13
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Tuğba Sert'in cenazesi defnedildi
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi, toprağa verildi.

        İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Sert'in (41) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Osmanlar Camisi'ne götürüldü.

        Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

        Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı milletvekilleri de katıldı.

        Sert'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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