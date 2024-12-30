Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta kanala düşen köpekleri itfaiye kurtardı

        Manyas Yeni Mahallede su dolu tahliye kanalına giren iki köpek Manyas İtfaiye Grubu ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas'ta kanala düşen köpekleri itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manyas Yeni Mahallede su dolu tahliye kanalına giren iki köpek Manyas İtfaiye Grubu ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçe merkezinde süt ürünleri işletmesi yakınından geçen DSİ'ye ait su tahliye kanalına düşen iki çoban köpeği buradan çıkamayınca itfaiyeye haber verildi.

        İtfaiye ekipleri kanal yakınında ki bir arazi de bulunan koyun sayasından indiği veya düştüğü iki köpeği kurtarmak için seferber oldu.

        Uzun uğraş sonucu yakalanıp kurtarılan köpekler ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
        Erdek'te su baskınına itfaiye müdahale etti
        Erdek'te su baskınına itfaiye müdahale etti
        Balıkesir'de kar mesaisi
        Balıkesir'de kar mesaisi
        Midilli'de yine dostluk kazandı
        Midilli'de yine dostluk kazandı
        Balıkesir'deki kazalarda 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'deki kazalarda 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama
        Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama