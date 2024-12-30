Manyas'ta kanala düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Manyas Yeni Mahallede su dolu tahliye kanalına giren iki köpek Manyas İtfaiye Grubu ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezinde süt ürünleri işletmesi yakınından geçen DSİ'ye ait su tahliye kanalına düşen iki çoban köpeği buradan çıkamayınca itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekipleri kanal yakınında ki bir arazi de bulunan koyun sayasından indiği veya düştüğü iki köpeği kurtarmak için seferber oldu.