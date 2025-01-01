Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği kamu personelinin yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:06 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, görevdeki personelin yeni yılını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği kamu personelinin yeni yıllarını kutladı.

        Vali Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile birlikte Değirmenboğazı uygulama noktasında görev başındaki personeli ziyaret etti.

        Balıkesir AFAD İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Ustaoğlu, yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Ustaoğlu, vatandaşların sağlıklı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu, emniyet telsizinden polislerin yeni yılını kutladı.

        Vali Ustaoğlu, daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Marmara'da hamsi bereketi; tekneler yüzlerce kasayla dönüyor limana
        Marmara'da hamsi bereketi; tekneler yüzlerce kasayla dönüyor limana
        Balıkesir'de Hasan Basri Çantay anıldı
        Balıkesir'de Hasan Basri Çantay anıldı
        Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı
        Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yılbaşı öncesi asayiş tedbirlerine ilişkin açıkl...
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yılbaşı öncesi asayiş tedbirlerine ilişkin açıkl...
        Ayvalık'ta yılbaşı tatili rezervasyonlarındaki yoğunluk turizmcileri mutlu...
        Ayvalık'ta yılbaşı tatili rezervasyonlarındaki yoğunluk turizmcileri mutlu...