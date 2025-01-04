Balıkesir'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

Cemal D. idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, dün Balıkesir'den Dursunbey'e ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun (23) kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Cenaze, dualar edilmesi ve helallik alınmasının ardından Bigadiç ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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