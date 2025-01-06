Teksüt Bandırmaspor, Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaştı

Açıklamada, 398 maçta 50 gol ve 56 asisti bulunan Ndongala'nın, en son Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımında forma giydiği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

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