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        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tıp fakültesi öğrencileri ve hastalara sıcak çorba ikramı

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde tıp fakültesi öğrencileri ve hastaneye gelen vatandaşlara mobil araçla sıcak çorba dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:18
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tıp fakültesi öğrencileri ve hastalara sıcak çorba ikramı
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde tıp fakültesi öğrencileri ve hastaneye gelen vatandaşlara mobil araçla sıcak çorba dağıttı.

        Etkinliğe, Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı Enes Bilgon ve Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı M. Cem Hamzaoğlu katıldı.

        Bölge Müdürü Mikail Akıllı, etkinlik sırasında öğrenciler ve hastaneye gelenlerle sohbet ederek öğrencilere başarılar, hastalara ise acil şifalar diledi.

        Bölge Müdürü Mikail Akıllı, çorba ikramlarının Balıkesir ve Çanakkale illerinde belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. Akıllı, "Bu etkinlikler, ecdadımızdan bizlere emanet edilen vakıf şartlarının bir parçası olarak sürdürülmektedir. Vakıf kültürümüzün temelinde paylaşma ve yardımlaşma vardır, biz de bu anlayışı yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

        Öte yandan etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında benzer etkinliklere devam edeceğini vurguladı.

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