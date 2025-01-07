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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:07
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmanın sorumluluk alanında bulunan Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Gönen, Havran ve İvrindi ilçelerinde meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 105 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 37 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 9 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), dijital materyal ve 16 bin 290 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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