Balıkesir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre Ayvalık'ta rutin devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri 3 düzensiz göçmeni fark etti.
Harekete geçen ekip, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 3 göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
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