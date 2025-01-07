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        Balıkesir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:37
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        Balıkesir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre Ayvalık'ta rutin devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri 3 düzensiz göçmeni fark etti.

        Harekete geçen ekip, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 3 göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenler, yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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