Balıkesir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sürücü V.E. ile yanında yolcu olarak bulunan E.D, sıkıştıkları araçtan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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