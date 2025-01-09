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        Balıkesir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:28
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        Balıkesir'de refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale-İzmir kara yolunun Kadıköy Mahallesi'nde V.E, yönetimindeki plakalı 34 AUR 43 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kontrolden çıkarak devrilen otomobil aydınlatma direklerini yıkarak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü V.E. ile yanında yolcu olarak bulunan E.D, sıkıştıkları araçtan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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