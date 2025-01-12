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        Bigadiç'te dam yangını

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yanan dam itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:28
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        Bigadiç'te dam yangını
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        Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yanan dam itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde Ömer G.’ye ait damda sebebi bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

        Çevredekilerin alevleri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

        Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede çevreye sıçramadan söndürmeyi başardı.

        Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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