Bigadiç'te dam yangını
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yanan dam itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yanan dam itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde Ömer G.’ye ait damda sebebi bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Çevredekilerin alevleri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede çevreye sıçramadan söndürmeyi başardı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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